أمين اتحاد المقاولين: إعادة إعمار العراق فرصة لشركات المقاولات المصرية

كتب أحمد حسن

قال هشام يسرى الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، أن إعادة إعمار العراق يمثل فصرة حقيقة أمام شركات المقاولات المصرية، للمشاركة فى عملية إعادة الإعمار ومنافسة الشركات العالمية.

وأضاف هشام يسرى، أن مشروعات الربط التي تعتزم إقامتها مصر مع بعض البلدان العربية سواء في مجال الكهرباء أو الطرق، ودعم جهود الدولتين في إعادة إعمار المناطق المدمرة التي كان يسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، يمثل تحدى حقيقى أمام شركات المقاولات، وهو يجعل هناك منافسة قوية فى الفترة المقبلة للمشاركة فى تنفيذ هذه المشروعات.

وأكد أن العراق يحتاج إلى 100 مليار دولار لإعادة إعمار المحافظات المتضررة، بينما تحتاج ليبيا 100 مليار دولار أيضا لإعادة إعمارها بحسب تقديرات البنك الدولي، وهو ما يشير إلى الدور الرئيسي للمساهمة المصرية في ملف إعادة الإعمار ودور شركات المقاولات المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات، بالإضافة إلى مشاركة شركات مواد البناء المصرية في سد الاحتياجات المتزايدة للشركات العاملة فى مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء في الدولتين من مواد البناء، وهو ما يرفع من حجم الفرص الاستثمارية للشركات المصرية وحجم الطلب على العمالة المصرية، في ظل التعهدات المالية التي قدمتها عدد من الدول لإعادة إعمار الدولتين.