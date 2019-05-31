أمير الكويت بقمة مكة: التطورات الأخيرة تتطلب إستمرار لقاءاتنا فى إطار المنظومة الخليجية

كتب أحمد سامح

دعا الشبخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، دول مجلس التعاون الخليجي للسعي لتحقيق آمال وتطلعات أبنائها وتجاوز ما يعكر صفوها ووضع حد للخلاف الذي عصف بها وأضر بمصالحها وصدع وحدة موقفها.

وقال الشيخ صباح الاحمد في كلمة ألقاها أمام القمة الاستثنائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة أن دول الخليج تمكنت عبر أربع عقود مضت من الحفاظ على مكاسبها وتطوير آليات عملها المشترك ومواجهة العديد من المخاطر والتحديات مشددا علي أنه بدون ذلك وفي ظل الأوضاع المريرة التي نواجهها سنبقى عاجزين عن منح الأمل والتفاؤل لشعوبنا التي أرهقها خلافنا وآلمها استمراره.

وأكد امير دولة الكويت، أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والتي تنبئ بتداعيات خطيرة على أمنها واستقرارها تستدعي استشعار ما يحيط بنا من مخاطر وتحديات .