أمريكا: أى دولة تشترى النفط الإيرانى ستخضع لعقوبات

رويترز

ذكر الممثل الأمريكى الخاص بإيران، برايان هوك، أن الولايات المتحدة ستعاقب أى دولة تشترى النفط من الجمهورية الإسلامية بعد انتهاء الإعفاءات فى الثانى من مايو.

وقال "هوك"، إن "واشنطن ستفرض العقوبات حتى إذا لم تف دولة بحدود الشراء القصوى التى تفاوضت عليها من قبل، سياستنا الثابتة هى وقف شراء النفط الإيرانى تماما.. انتهى الأمر".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكرت - فى وقت سابق يوم الخميس - أن دولا مثل الصين والهند التى حصلت على إعفاءات فى نوفمبر لشراء النفط الإيرانى يمكنها مواصلة شراء الخام بعد الثانى من مايو إلى أن تصل إلى الحد الأقصى الذى تفاوضت عليه.