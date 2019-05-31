أطفال الكورال يشاركون بأغانى رمضانية مع نجوم فرقة أوبرا الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظمت دار الأوبرا بالإسكندرية، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ومشاركة نجوم الفرقة بمشاركة فرقة كورال أطفال أوبرا الإسكندرية.



تضمن برنامج الحفل باقة مختارة ومتنوعة من أشهر الألحان والأغانى الرمضانية، حيث شارك أطفال الكورال بالأداء مع المطربين بالإضافة إلى بعض المنوعات الغنائية، منها رمضان كريم.. مدد يا نبى أداء إسلام أحمد، إله الكون.. غريب الدار أداء وائل أبو الفتوح والله بعودة يا رمضان.. عللى جرى أداء كريم زيدان.. مرحب شهر الصوم .. ياما يا هوايا.. أداء الطفلة اشرقت، وبالفاصل الثانى من الحفل قدمت عازفة القانون عفاف شكرى "لحن القلب يعشق كل جميل.. كان عندى غزال.. على شط بحر الهوى أداء السيد وهب الله.. أنا قلبى إليك ميال.. يا أبو الطاقية الشبيكة أداء شروق شريف.. قدك المياس.. عشاقك كتير يا ليل أداء أحمد رجب".



واختتمت الحفل المطربة هبة إسماعيل بأغنيتى والله لسه بدرى.. وليلة العيد.



يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004 وتضم نجوم الشباب الواعد.. وقد شاركت الفرقة بالعديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت استحسان وإعجاب الجمهور .

