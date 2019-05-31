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أسعار العملات اليوم الجمعة 31-5-2019

الجمعة، 31 مايو 2019 11:50 ص
أسعار العملات اليوم الجمعة 31-5-2019 الدولار
كتب هانى الحوتى

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استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 31-5-2019، أخر أيام الأسبوع، طبقاً لأسعار إغلاق أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت. 
 
ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة، الدولار الأمريكى، والذى استقر سعره عند سعر ختام تعاملات أمس، والذى بلغ 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.46 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع. 
  
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم آخر أيام الأسبوع، اليوم الجمعة، والتى جاءت كالتالى:
 
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.73  جنيه للشراء.
16.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.75 جنيه للشراء.
16.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.75 جنيه للشراء.
16.85 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.75 جنيه للشراء.
16.85 جنيه للبيع.
  

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.81 جنيه للشراء.
 16.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.7 جنيه للشراء.
16.8 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.72 جنيه للشراء.
16.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.70 جنيه للشراء.
16.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.62 للشراء، 18.77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 21.10 جنيه للشراء، و21.29 جنيه للبيع.
  

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.45 جنيه للشراء، و4.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.01 جنيه للشراء، 55.43 جنيها للبيع.
 

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

الدولار

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