سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 606 جنيها للجرام

الجمعة، 31 مايو 2019 01:29 م
أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 606 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة 31-5-2019 ارتفاعا بقيمة 6 جنيهات، ليسجل الذهب عيار21 وهو الأكثر رواجا فى سوق الصاغة بمصر 606 جنيهات، مع توقعات بتحرك آخر للذهب فى حال استمرار صعود الأسعار العالمية.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 21 سجل اليوم 606 جنيها للجرام.
 
عيار 18 سجل اليوم 519 جنيها للجرام.
 
عيار 24 سجل اليوم 692 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 4848 جنيها .
 
أوقية الذهب 1295 دولارا.
 
وأرجع نادى نجيب عضو شعبة الذهب أسباب ارتفاع الأسعار فى مصر، إلى صعود أوقية الذهب عالميا بأكثر من 15 دولارا منذ أمس، لافتا إلى أن الأوقية ارتفعت من 1280 إلى 1295 دولارا، الأمر الذى انعكس على السعر فى مصر.
 
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تراجع الدولار فى مصر بصورة ملحوظة الأيام الماضية ساهم فى الحد من صعود الذهب بشكل أكبر من ذلك، فالأسعار ارتفعت 6 جنيهات فقط، لكن إذا كان الدولار مرتفع فإن الأسعار قد تتجاوز هذه الأرقام بكثير.
 
 

سعر الذهب

الذهب اليوم

اسعار الذهب فى مصر

سعر جرام الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سعر الذهب يتراجع جنيهين فى مصر وعيار 21 يسجل 602 جنيها للجرام

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:32 م

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2019

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:59 م

كيف أثرت الحرب التجارية بين أمريكا والصين على سعر الذهب فى مصر؟

الأربعاء، 15 مايو 2019 02:00 ص

سعر الذهب اليوم 3 – 5 – 2019 فى مصر

الجمعة، 03 مايو 2019 01:19 م

شعبة المعادن الثمينة: استقرار سعر الذهب فى الأسواق وعيار 21 بـ615 جنيها للجرام

الأحد، 28 أبريل 2019 06:00 ص

شعبة المعادن الثمينة: استقرار سعر الذهب بالأسواق وعيار 21 يسجل 609 جنيهات للجرام

الأحد، 21 أبريل 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة