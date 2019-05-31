أرقام هامة ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"رشوة التموين"

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، من النطق بكلمة النهاية، فى إعادة محكامة المتهمين فى قضية رشوة الزراعة، وتوجد أرقام مرتبطة بالقضية منها .

1 ـ الرقم "31"، ويشير لدائرة الجنايات التى تنظر القضية.

2 ـ الرقم "8" ويشير لعدد المتهمين فى القضية، منهم وسطاء فى الرشوة.

3 ـ الرقم "2"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى وكان أخرها جلسة 29 مايو الجارى.

4 ـ الرقم " 2 مليون و700 ألف"، ويشير لمبلغ الرشوة الذى طالبة المتهم الرئيسى فى القضية.

كان المستشار خالد ضياء المحامى، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقى المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها.