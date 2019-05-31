سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 09:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أرقام هامة ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"رشوة التموين"

الجمعة، 31 مايو 2019 08:00 ص
أرقام هامة ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"رشوة التموين" رشوة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، من النطق بكلمة النهاية، فى إعادة محكامة المتهمين فى قضية رشوة الزراعة، وتوجد أرقام مرتبطة بالقضية منها .

 1 ـ الرقم "31"، ويشير لدائرة الجنايات التى تنظر القضية.

2 ـ الرقم "8" ويشير لعدد المتهمين فى القضية، منهم وسطاء فى الرشوة.

3 ـ الرقم "2"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى وكان أخرها جلسة 29 مايو الجارى.

4 ـ الرقم " 2 مليون و700 ألف"، ويشير لمبلغ الرشوة الذى طالبة المتهم الرئيسى فى القضية.

 

 

كان المستشار خالد ضياء المحامى، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقى المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها.

  

 

 

 


رشوة التموين

رشوة وزارة التموين

محاكمة المتهمين برشوة التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالدرب الأحمر

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:06 م

استمرار حبس مسئول بجهاز تنظيم الاتصالات لاتهامه بتلقى رشوة

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:53 م

24 يونيو.. الحكم على مدير إدارة التنظيم بحى السلام بتهمة الرشوة

الأحد، 26 مايو 2019 12:08 م

تفاصيل إحالة قضية رشوة الجمعية التعاونية الزراعية للجنايات.. التحقيقات: 800 ألف جنيه تتسبب فى ضبط مسئولة ملف الحسابات وآخرين.. الجناية ارتبطت بتزوير شيكات.. والاستئناف تحدد جلسة 3 يونيو لنظر القضية

السبت، 25 مايو 2019 09:30 م

النائب العام يحيل المتهمين فى رشوة شبكات كهرباء مصر الجديدة والنزهة للجنايات

السبت، 25 مايو 2019 12:57 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

القبض على هشام عشماوى ضربة كبرى للإخوان.. الإرهابى تخرج من مدرسة "تنظيم حسن البنا".. والجماعة اعتمدت عليه فى العمل المسلح واعترافاته تساهم فى تجفيف منابع تمويل الجماعة.. وخبراء:التنظيم يعيش حالة ارتباك

القبض على هشام عشماوى ضربة كبرى للإخوان.. الإرهابى تخرج من مدرسة "تنظيم حسن البنا".. والجماعة اعتمدت عليه فى العمل المسلح واعترافاته تساهم فى تجفيف منابع تمويل الجماعة.. وخبراء:التنظيم يعيش حالة ارتباك

سوبر كورة.. "منصور هيكسر السور".. شاهد رد فعل مرتضى بعد تعادل الزمالك

سوبر كورة.. "منصور هيكسر السور".. شاهد رد فعل مرتضى بعد تعادل الزمالك

توتنهام ضد ليفربول.. بوتشتينو يسعى لكسر عقده كوبر وسيميونى بنهائى دورى الأبطال

توتنهام ضد ليفربول.. بوتشتينو يسعى لكسر عقده كوبر وسيميونى بنهائى دورى الأبطال

267 مليون دولار إيرادات فيلم Aladdin حول العالم

267 مليون دولار إيرادات فيلم Aladdin حول العالم

فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين.. 40% من المدخنين "حاولوا الإقلاع ومعرفوش"

فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين.. 40% من المدخنين "حاولوا الإقلاع ومعرفوش"

5 أرقام صادمة عن المعتقلين فى تركيا.. تعرف على الأعداد

5 أرقام صادمة عن المعتقلين فى تركيا.. تعرف على الأعداد

السيسى من مكة المكرمة: العرب لن يقبلوا تهديد أمنهم القومي

السيسى من مكة المكرمة: العرب لن يقبلوا تهديد أمنهم القومي

تفاصيل خطة الحكومة المرسلة للبرلمان بشأن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"

تفاصيل خطة الحكومة المرسلة للبرلمان بشأن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة