سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 04:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أحمد أبو الغيط: القمة العربية جاءت برسائل واضحة وحازمة للغاية

الجمعة، 31 مايو 2019 04:22 ص
أحمد أبو الغيط: القمة العربية جاءت برسائل واضحة وحازمة للغاية أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية
كتب أحمد سامح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، أن القمة العربية الطارئة التى انعقدت بمكة المكرمة، جاءت لكى ترسل رسالة واضحة وحازمة للغاية لكل من يتدخل فى شأن الخليج أو يتعرض لدولة الأمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، بأن أمن منطقة الخليج، جزء من الأمن القومى العربى.

 وأضاف أبو الغيط خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية السعودى إبراهيم العساف وأمين مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزيانى، عقب القمة العربية: "رسالة حازمة بعد التدخل فى الشأن الداخلى للدول العربية.. ثالثا: الوقوف والإدانة الواضحة ضد الهجمات سواء الموجة للملاحة الإمارتية أو التعرض لمعامل النفط فى المملكة العربية السعودية".

وأشار أبو الغيط إلى مطالبة رؤساء وقادة الدول خلال القمة بوضع استراتيجية واضحة للأمن القومى العربى، مؤكدا أن رد الفعل العربى كان سريعا للغاية لانعقاد هذه القمة.

وأكد أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية والجامعة العربية لا تدفع نحو مواجهة فى منطقة الخليج، ولكن تطالب بعودة الاستقرار وتحقيق الهدوء، لكن بشرط احترام الحقوق والعربية ووقف أى تدخلات خارجية فى الشأن العربى.

 


أحمد أبو الغيط

أمين عام الجامعة العربية

القمة العربية

مكة المكرمة

قمم مكة

مجلس التعاون الخليجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القبض على هشام عشماوى ضربة كبرى للإخوان.. الإرهابى تخرج من مدرسة "تنظيم حسن البنا".. والجماعة اعتمدت عليه فى العمل المسلح واعترافاته تساهم فى تجفيف منابع تمويل الجماعة.. وخبراء:التنظيم يعيش حالة ارتباك

القبض على هشام عشماوى ضربة كبرى للإخوان.. الإرهابى تخرج من مدرسة "تنظيم حسن البنا".. والجماعة اعتمدت عليه فى العمل المسلح واعترافاته تساهم فى تجفيف منابع تمويل الجماعة.. وخبراء:التنظيم يعيش حالة ارتباك

سوبر كورة.. "منصور هيكسر السور".. شاهد رد فعل مرتضى بعد تعادل الزمالك

سوبر كورة.. "منصور هيكسر السور".. شاهد رد فعل مرتضى بعد تعادل الزمالك

267 مليون دولار إيرادات فيلم Aladdin حول العالم

267 مليون دولار إيرادات فيلم Aladdin حول العالم

فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين.. 40% من المدخنين "حاولوا الإقلاع ومعرفوش"

فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين.. 40% من المدخنين "حاولوا الإقلاع ومعرفوش"

السيسى من مكة المكرمة: العرب لن يقبلوا تهديد أمنهم القومي

السيسى من مكة المكرمة: العرب لن يقبلوا تهديد أمنهم القومي

تفاصيل خطة الحكومة المرسلة للبرلمان بشأن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"

تفاصيل خطة الحكومة المرسلة للبرلمان بشأن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"

السكة الحديد تبدأ اليوم حجز القطارات الإضافية ليوم 27 رمضان

السكة الحديد تبدأ اليوم حجز القطارات الإضافية ليوم 27 رمضان

"الإخوان وهيومان رايتس ووتش وبى بى سى" وجوه التحريض ضد مصر.. أعرف أزاى

"الإخوان وهيومان رايتس ووتش وبى بى سى" وجوه التحريض ضد مصر.. أعرف أزاى

إسترداد الأموال المهربة تنتهى من الفصل فى التصالح مع ثلاثة رجال أعمال.. اللجنة تخاطبت الدول الأجنبية لرفع الأسماء من قوائم تجميد الممتلكات.. وتواصل جهودها لرد 430 مليون فرنك من سويسرا

إسترداد الأموال المهربة تنتهى من الفصل فى التصالح مع ثلاثة رجال أعمال.. اللجنة تخاطبت الدول الأجنبية لرفع الأسماء من قوائم تجميد الممتلكات.. وتواصل جهودها لرد 430 مليون فرنك من سويسرا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة