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50 شخصا يرحلون قبل أن تطفئ سيجارتك.. التدخين يقتل 8 ملايين سنويا

الخميس، 30 مايو 2019 01:11 م
50 شخصا يرحلون قبل أن تطفئ سيجارتك.. التدخين يقتل 8 ملايين سنويا التدخين
كتبت أمل علام
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إذا كنت مدخنا طبيعيا فهذا يعنى أنك تستغرق بين 3 و5 دقائق للانتهاء من سيجارتك، وهذا يُعنى أن أكثر من 50 شخصا يفارقون الحياة بين إشعال سيجارتك وإطفائها، فالتدخين يقتل شخصا كل 4 ثوانٍ.
 
وقال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، على هامش الاحتفال باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين الذى نظمه قسم الصدر فى كلية الطب جامعة عين شمس، اليوم الخميس، إن هذا اليوم يسلط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك التبغ، كما يدعو إلى تبنى سياسات ناجحة لخفض استهلاكه.
 
وأضاف أن اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين هذا العام، يُركز على موضوع رفض الناس التعرض لدخان التبغ غير المباشر، من أجل حماية اجهزتهم التنفسية ورئاتهم، وترفع الحملة هذا العام شعار "لا تجعل التبغ يحبس أنفاسك.. قف الآن وقل لا للدخان غير المباشر واختر الصحة وليس التبغ" مؤكدا أن التبغ بكل أشكاله ضار بالصحة، ويحصد أرواح أكثر من 8 ملايين شخص سنويا، بمعدل شخص كل 4 ثوانٍ.
 
ودعا "جبور" إلى تضافر الجهود، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لمحاربة آفة التدخين، خاصة فى ظل تزايد الإقبال على تلك العادة فى أوساط الأطفال والشباب، ما يؤثر على المجتمع ويُقلل عافيته وإنتاجيته، مستطردا: "نتمنى أن يكون شعار هذا العام اختر صحتك وليس التبغ لأن الإنسان السليم عقليا وجسميا سيخدم بلده".
 
يُذكر أن الاحتفال شهد مشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة أحلام حنفى رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومى للسكان، وعدد من أساتذة الصدر من مختلف الجامعات المصرية.

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منظمة الصحة العالمية

الاحتفال اليوم العالمى للاقلاع عن التدخين

الاقلاع عن التدخين

جون جبور


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