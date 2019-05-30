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428 ألف طالب "أولى ثانوى" يؤدون امتحان الكيمياء إلكترونيا على "التابلت"

الخميس، 30 مايو 2019 11:03 ص
428 ألف طالب "أولى ثانوى" يؤدون امتحان الكيمياء إلكترونيا على "التابلت" امتحانات الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أدى قرابة 428 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى، امتحان مادة الكيمياء إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت، فى الفترة الصباحية للاختبارات اليوم الخميس.
 
وتُعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لـ585 ألفا و980 طالبا وطالبة فى الصف الأول الثانوى على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
 
يُذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام كانت قد بدأت 19 مايو الجارى، وتنتهى السبت المقبل 1 يونيو، ويحتاج كل طالب للحصول على 50% على الأقل من درجات كل مادة حتى ينتقل إلى الصف الثانى الثانوى.
 

 


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التربية والتعليم

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امتحان مادة الكيمياء

تعليم ثانوى


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