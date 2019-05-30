428 ألف طالب "أولى ثانوى" يؤدون امتحان الكيمياء إلكترونيا على "التابلت"

وتُعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لـ585 ألفا و980 طالبا وطالبة فى الصف الأول الثانوى على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

يُذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام كانت قد بدأت 19 مايو الجارى، وتنتهى السبت المقبل 1 يونيو، ويحتاج كل طالب للحصول على 50% على الأقل من درجات كل مادة حتى ينتقل إلى الصف الثانى الثانوى.