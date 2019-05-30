357 ساحة لصلاة العيد ومنع صناديق التبرعات ومحاضرات يومية بمساجد كفر الشيخ

أكد سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ أنه تم تخصيص 375 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك إضافة إلى المساجد، وتم اختيار اثنين من الدعاة لكل ساحة أحدهما أصلى والآخر احتياطى، منبهاً إلى ضرورة تواجد أئمة الساحات الأصلى والاحتياطى قبل صلاة العيد بساعة على الأقل وإشرافهم على الساحات.

وأضاف الفقى أن من تم اختيارهم من العلماء المشهود لهم بالتميز وغزارة العلم، كما شدد على جميع مديرى الإدارات بالتواجد فى الساحات الرئيسية وكذا المفتشون، مؤكداً أن أى محاولة لخرق تعليمات الأوقاف سوف تقابل بالإجراء القانونى المباشر.

وأشار الفقى أن وزارة الأوقاف هى الجهة الوحيدة المنوط بها ضبط إيقاع الدعوة الإسلامية، وأنه شكل غرف عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات، وسترفع تقريرها إلى الوزارة عقب صلاة عيد الفطر بساعة على الأكثر.

وأكد الفقى، أن تعليمات الوزارة واضحة فى منع وجود صناديق للتبرعات بالمساجد، مشيراً إلى أن المساجد تشهد إلقاء محاضرات بصفة يومية، يحاضر فيها أئمة من أوقاف كفر الشيخ.