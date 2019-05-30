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الخميس، 30 مايو 2019 03:55 م
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وكيل تعليم الوادى الجديد يناقش استعدادات القطاع لامتحانات الثانوية العامة

الخميس، 30 مايو 2019 03:47 م
وكيل تعليم الوادى الجديد يناقش استعدادات القطاع لامتحانات الثانوية العامة استعدادات الوادى الجديد لامتحانات الثانوية العامة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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عقد الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، لقاء بالفيديو كونفرانس مع القيادات التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة للوقوف على آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019 .

وقال "التداوى"، إن مسئولى الامتحانات بالوزارة أكدوا على وصول صناديق الأسئلة بالمواعيد المحددة وتأمين المراكز خلال الفترة القادمة قبل بدء الامتحانات وتضافر كافة الجهود المعنية بالمحافظات وحضور رؤساء اللجان من خلال " الفيديو كونفرانس" .

وشدد "التداوى" على ضرورة استعداد وجاهزية جميع لجان المحافظة، والاستراحات لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين.


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امتحانات الثانوية العامة

وكيل التعليم بالوادى الجديد

امتحانات الثانوية بالوادى الجديد


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