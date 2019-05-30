وفاة السناتور الأمريكى السابق ثاد كوكران عن 81 عاما

رويترز

قالت سيندى هايد سميث عضو مجلس الشيوخ الأمريكى فى بيان إن ثاد كوكران، السناتور الجمهورى السابق عن ولاية مسيسيبى والذى شغل مناصب قيادية على مدى أربعة عقود فى مجلس الشيوخ، توفى اليوم الخميس عن عمر بلغ 81 عاما.

وشغل كوكران منصب رئيس لجنة الاعتمادات ذات النفوذ فى مجلس الشيوخ، والتى تسيطر على مليارات الدولارات الخاصة بالإنفاق التقديري ،وفى عهد إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، أشرف كوكران على تمويل حرب العراق وجهود إعادة الإعمار بعد أن ضرب إعصار كاترينا ساحل الخليج الأمريكى.

واستقال كوكران من مجلس الشيوخ العام الماضى بسبب مخاوف صحية. وتم تعيين سيندى هايد سميث لشغل مقعده فى البداية، لكنها فازت فى انتخابات خاصة أجريت فى نوفمبر تشرين الثانى لاستكمال ما تبقى من فترة ولايته.

ووصف السناتور الأمريكى تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ، كوكران بأنه "واحد من أكثر الأشخاص لطفا وودا على الصعيد الشخصي" الذين قابلهم فى حياته المهنية.

ووصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كوكران بأنه صديق، وكتب على تويتر "لم يخذل بلدنا (أو يخذلني(!".