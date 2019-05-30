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وزير خارجية كوسوفو رئيسة وزراء صربيا تروج لأيديولوجيا عنصرية ضد شعبنا

الخميس، 30 مايو 2019 10:45 م
وزير خارجية كوسوفو رئيسة وزراء صربيا تروج لأيديولوجيا عنصرية ضد شعبنا هاشم تاجى- رئيس كوسوفو
كتب: أحمد علوى

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أصبحت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش ، يوم الخميس 30 مايو 2019 شخصاً غير مرغوب به فى كوسوفو بسبب تصريحات وصفت بإنها عنصرية.

وكتب وزير خارجية كوسوفو بهجت باكولى على موقع فيسبوك "أنا، وزير الخارجية لن أسمح لرئيسة الوزراء (آنا برنابيتش) بالدخول إلى كوسوفو ما دامت تروج لأيديولوجيا عنصرية وغير مشروعة ضد شعب كوسوفو".

وهاجمت آنا برنابيتش أمس الأربعاء 29 مايو 2019 مسؤولى كوسوفو، ووصفتهم ب"أناس خرجوا لتوهم من الغابة"، وبأنهم "إرهابيون لم يحاكموا"، بالإضافة إلى أنهم "أسوأ أنواع الشعبويين".

وغالباً ما يزور المسئولون الصرب مناطق فى كوسوفو تقطنها غالبية صربية، وتوافق بريشتينا عادة على هذه الزيارات، ويعد كل من رئيس جمهورية كوسوفو هاشم تاجى ورئيس الوزراء راموش فاراديناى كما رئيس البرلمان قدرى فيسيلى من مقاتلى ألبان كوسوفو الذين حاربوا القوات الصربية فى حرب 1998/1999. وتتهم بلغراد هؤلاء بأنّهم مجرمو حرب. وأدى هذا الصراع إلى مقتل 13 آلاف شخص، هم فى غالبيتهم من ألبان كوسوفو.

وندد هاشم تاجى بدوره بتصريحات آنا برتابيتش، وقال إنّ ذلك يمثّل "دليلاً آخر على الكراهية المرضية التى يكنّها النظام الحالى فى صربيا لمواطنى كوسوفو".

 


كوسوفو

بريشتينا

آنا برنابيتش

اخبار العالم

صربيا

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