ونقلت وكالة أنباء "يوركينفورم" الأوكرانية عن ماس قوله - قبيل سفره إلى العاصمة الأوكرانية كييف مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، للقاء زيلنسكي - إن البلدين لن يتوقفا عن العمل لمساعدة أوكرانيا.

وتابع الوزير الألماني أن الأوكرانيين وضعوا آمالا كبيرة في اختيارهم للرئيس فولوديمير زيلنسكي، مضيفا "نريد أن نقدم الدعم إلى الرئيس زيلنسكي حتى يمكن تحقيق تلك الآمال، ولذلك فإن المزيد من الإصلاحات باتت ضرورة، خاصة في مجال مكافحة الفساد".

وأشار إلى أن سكان شرق أوكرانيا بحاجة إلى السلام، معربا عن أمله في أن يؤدي انتخاب الرئيس زيلنسكي إلى كسر الجمود وتطبيق خطة السلام التي تنص عليها اتفاقيات منسك.

وأضاف أن ألمانيا وفرنسا مستعدتان لبذل أي جهود ممكنة للمساعدة في تحقيق ذلك، لافتا إلى أنهما سوف تطلبان إسهامات بناءة من جانب روسيا في هذا الصدد.