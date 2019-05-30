وخلال اللقاء الذي حضره رشيد حشيشي رئيس مجمع سوناطراك، عملاق النفط الجزائري استعرض الجانبان العلاقات بين توتال وسوناطراك لاسيما في مجال الغاز الطبيعي وأفاق التنسيق بين المجمعين في مشاريع ذات قيمة مضافة كبيرة في الجزائر وفي الخارج، بحسب بيان لوزارة الطاقة.

كما تناول الجانبان المشاريع المستقبلية الواجب تحقيقها برا وبحرا والطاقات المتجددة والبتروكيماويات.

وأعرب الجانبان عن إرادتهما في الحفاظ على المصالح المشتركة والعمل على تطوير شراكة تقدم قيمة مضافة للطرفين على المدى المتوسط و الطويل.

وكان عرقاب قد استقبل أمس رئيس شركة ناتوغري الإسبانية، فرانشيسكو راينس بحضور رئيس سوناطراك، حيث استعرض الجانبان السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين سوناطراك وناتوغري بشكل يسمح للجانبين بحماية مصالحهما المشتركة خاصة من خلال أنبوب ميدغاز بالإضافة الى الابقاء على مكانتهما بالأسواق الغازية وتوسيعها.

يذكر أن اتفاق التموين بالغاز الجزائري مع شركة ناتوغري الاسبانية يمتد حتى عام 2030.