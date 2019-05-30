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وزير الاقتصاد الموريتانى: ارتفاع إنتاج حصيلة قطاع الصيد إلى 72 مليار أوقية

الخميس، 30 مايو 2019 01:37 م
وزير الاقتصاد الموريتانى: ارتفاع إنتاج حصيلة قطاع الصيد إلى 72 مليار أوقية موريتانيا
كتبت – هناء أبو العز
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قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتانى المختار ولد اجاي، اليوم الخميس، إن نتاج موريتانيا من قطاع الصيد بلغت 72 مليار أوقية قديمة، والتى تعادل 0.0028 دولار أمريكى خلال العام الماضى.
 
وأوضح الوزير فى كلمته بالمؤتمر الصحفى الأسبوعى للحكومة، وتناقلتها وسائل الإعلام، أن القطاع حقق بلغ 75 % خلال الفترة الأخيرة.
 
وأضاف الوزير: "إنجازات كبيرة تحققت فى قطاع الصيد منذ وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم"، مشيراً إلى أن انتاج القطاع ارتفع من 41 مليار أوقية قديمة عام 2009 إلى 72 مليار أوقية قديمة العام الماضى، وذلك بنسبة نمو بلغت 75 %.
 
وأشار الوزير أن هذا النمو يعود بالأساس إلى تطبيق سياسة ناججة لتسيير وتثمين الموارد البحرية، وتكثيف رقابة تحسين شروط الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء .
 
ويسهم الصيد فى موريتانيا بـ 5% من إجمالى الناتج المحلى، حيث تلعب صناعة الصيد الأسماك دورًا رئيسيا فى اقتصاد البلاد تسهم بنحو 25 % من الإيرادات العامة، وفق تقرير صادر عن البنك الدولى فى عام 2017.
 

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