هيئة السلع التموينية تتعاقد على شراء 40 ألف طن أرز مستورد من الصين

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن شراء 40 ألف طن أرز أبيض مستورد معبأ طبيعي تام الضرب "قصير، متوسط" الحبة، للتسليم فى 7/25 إلى 2019/8/20 وتم قبول جميع العينات التي تقدمت من المناشيء "هندي، صيني،فيتنامي" في إختبار الطهي، وتم التثبيت على أقلها سعراً وهو منشأ صيني.



وتقوم الوزارة بإجراء مناقصات الأرز فى إطار الحرص على تعزيز المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية مثلما يحدث من القمح والزيت والسكر وغيرها من السلع الأخرى، ﻭأنه يتم استيراد الأرز وفقا للمواصفات القياسية وبعد إجراء اختبارات الطهى فى المعامل المتخصصصة للتأكد من أنه يشبه الأرز المحلى من حيث الطعم.