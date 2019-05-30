هنشترى بكام السنة دى.. تعرف على متوسط أسعار كحك العيد هذا العام

كتب – إسلام سعيد

بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يتزايد الطلب على كحك العيد، وفى هذا الإطار ينشر "اليوم السابع" متوسط أسعار الكحك والبسكويت هذا العام، والتى تختلف أسعارها من شركة إلى أخرى.

وفيما يلى متوسط أسعار كحك العيد هذا العام:

كيلو كحك سادة يتراوح من 95 إلى 110 جنيهات

كيلو كحك ملبن من 100 إلى 110 جنيهات

كيلو كحك عجمية من 95 إلى 110 جنيهات

كيلو كحك عين جمل من 140 إلى 160 جنيهًا

كيلو كحك فسدق من 160 إلى 175 جنيهًا

كيلو غريبة باللوز من 140 إلى 160 جنيهًا

كيلو بسكويت سادة يتراوح من 90 إلى 100 جنيه

بيتيفور يتراوح من 100 إلى 120 جنيهًا للكيلو

بيتيفور بالمكسرات من 140 إلى 160 جنيهًا للكيلو

منين سادة من 90 إلى 100 جنيه

منين عجوة الكيلو يسجل 95 لـ105 جنيهات

يشار إلى أن هذه الأسعار هى متوسطات الأسعار فى السوق، وقد تختلف من شركة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.