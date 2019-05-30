وقالت الحكومة - في بيان لها نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن جميع هؤلاء الأشخاص كانوا قد احتجزوا لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الأمن والسلام العام وهي المصطلحات التي تستخدمها الحكومة لوصف المتورطين في الاحتجاجات المناهضة لها والتي اجتاحت البلاد خلال العام الماضي.

وكانت الحكومة قد أصدرت عدة قرارات مماثلة في الأشهر الأخيرة، إلا أن التحالف المدني المعارض انسحب من المحادثات مع الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر لأنه لم يتم إطلاق سراح جميع السجناء.

يشار إلى أن الحكومة قد اعتقلت المئات من الأشخاص خلال اشتباكات عنيفة اندلعت لأول مرة في أبريل 2018 عندما حاول الرئيس دانييل أورتيجا تخفيض الإعانات الاجتماعية.

وكانت المعارضة قد وضعت إطلاق سراح السجناء السياسيين شرطا للدخول في حوار مع الحكومة .. وقد تم الاتفاق على قائمة تشمل نحو 300 سجين للإفراج عنهم من قبل حكومة أورتيجا والمعارضة في وقت سابق من هذا العام.

يذكر أن نيكاراجوا تعاني من اضطرابات منذ بدء مظاهرات ضد الخطط التي أعلنتها حكومة أورتيجا في أبريل قبل الماضي للحد من مزايا الرعاية الاجتماعية .. وقد تحولت المظاهرات منذ ذلك الحين إلى احتجاجات أوسع نطاقا ضد دانييل أورتيجا .