نيفين القباج: إنقاذ 9 آلاف مشرد من الشارع

كتب مدحت وهبة

قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب التضامن للحماية الإجتماعية، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعلاء قيمة الإنسان، مضيفة أن الوزارة نجحت في إنقاذ 9000 مشرد وحمايتهم من الشارع.



وأضافت القباج في كلمتها خلال توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة "معنا لإنقاذ إنسان" وجمعية الإحسان الخيرية الإماراتية بمقر الوزارة، اليوم الخميس، وذلك لتنفيذ مبادرة "رمضان أمان"، أن هذه المبادرة الأخيرة تهدف إلي توعية السائقين بحوادث الطرق خاصة في شهر رمضان، لافتة إلى أهمية المبادرة والتي انطلقت في ثمانية دول من بينهم مصر، مشيدة بالتعاون الكبير بين مصر والإمارات في مجال الحماية الاجتماعية، ومطالبة بإطلاق المزيد من المبادرات التي تركز علي إنقاذ إنسان.



وأوضحت أن هذه المبادرة تركز على توزيع وجبة لكل سائق في موعد الإفطار، تسهيلا له ولتخفيف حدة حوادث الطرق حيث إن هناك طفرة كبيرة حاليا في نوعية الجمعيات الأهلية الشابة، وذلك لتحسين أوضاع الإنسان وإعلاء قيمته وكذلك الإستثمار في طاقات الشباب، لافتة إلي أن مبادرة رمضان أمان وزعت نحو مليون و٥٠٠ ألف وجبة إفطار في 7 دول العام الماضى.