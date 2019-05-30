سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نيفين القباج: إنقاذ 9 آلاف مشرد من الشارع

الخميس، 30 مايو 2019 02:00 م
نيفين القباج: إنقاذ 9 آلاف مشرد من الشارع جانب من توقيع البروتوكول
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب التضامن للحماية الإجتماعية، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعلاء قيمة الإنسان، مضيفة أن الوزارة نجحت في إنقاذ 9000 مشرد وحمايتهم من الشارع.

وأضافت القباج في كلمتها خلال توقيع بروتوكول تعاون بين  مؤسسة "معنا لإنقاذ إنسان" وجمعية الإحسان الخيرية الإماراتية بمقر الوزارة، اليوم الخميس، وذلك لتنفيذ مبادرة "رمضان أمان"، أن هذه المبادرة الأخيرة تهدف إلي توعية السائقين بحوادث الطرق خاصة في شهر رمضان، لافتة إلى أهمية المبادرة والتي انطلقت في ثمانية دول من بينهم مصر، مشيدة بالتعاون الكبير بين مصر والإمارات في مجال الحماية الاجتماعية، ومطالبة بإطلاق المزيد من المبادرات التي تركز علي إنقاذ إنسان.

وأوضحت أن هذه المبادرة تركز على توزيع وجبة لكل سائق في موعد الإفطار، تسهيلا له ولتخفيف حدة حوادث الطرق حيث إن هناك طفرة كبيرة حاليا في نوعية الجمعيات الأهلية الشابة، وذلك لتحسين أوضاع الإنسان وإعلاء قيمته وكذلك الإستثمار في طاقات الشباب، لافتة إلي أن مبادرة رمضان أمان وزعت نحو مليون و٥٠٠ ألف وجبة إفطار في 7 دول العام الماضى.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تعرف على كيفية تدريب أبناء دور الرعاية على الإسعافات الأولية

مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى" تعلم أطفال دور الرعاية الإسعافات الأولية

صور.. صندوق تحيا مصر يوزع 20 ألف قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجًا

صور.. انطلاق برنامج تدريبى مكثف لرفع قدرات فرق أطفال بلا مأوى

التضامن

نفين القباج

إنقاذ المشردين من الشارع

حماية المشردين


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة