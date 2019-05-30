نيابة دمياط تجدد حبس سيدة و4 أطفال بتهمة الإتجار بالبشر برأس البر

دمياط عبده عبد البارى

جددت النيابة العامة بدمياط، حبس ربة منزل و4 أطفال 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية المعروفة إعلاميا بالاتجار بالبشر.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط بلاغا من أحد المواطنين يتهم طفلين بسرقة 30 ألف جنيه من سيارته بعد أن غافلاه أثناء قيامه لتوصيلهما بسيارته وسرقة المبلغ المالى وعلى الفور وجه مدير الأمن العميد حسام الباز مدير ادارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد أحمد عبد الباقي رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر والرائد محمد القمصانى مفتش المباحث ومعاونه حسن جعفر من كشف ملابسات الواقعة.

وتمكن فريق البحث من ضبط طفلين وهم محمد عنتر شعبان 10 سنوات ومقيم بدمياط واحمد محى الدين الجيوشى 10 سنوات ومقيم بالدقهلية وذلك أثناء قيامهما بشراء ملابس غالية الثمن من أحد المحلات وتبين أن كل طفل بحوزته 1000 جنيه وبضبطها اعترفا بارتكاب واقعة السرقة وانهما يعملان لصالح سيدة تدعى رضا محمد السعيد وشهرتها سوسو 45 سنه فى سرقة الشقق والسيارات.

بإعداد الأكمنة اللازمة خرجت مأمورية ، وتم القبض على المتهمة وبحوزتها طفليها احمد وشهرته البرادعى ومحمد وشهرته كامنا بينما تمكن 4 آخرين من الهرب وجارى ضبطهما.

وبمواجهتها ، اعترفت بالاتجار فى الأطفال بقصد استخدامهن فى السرقة ، مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها من الطرف المستفيد، حيث تحرر المحضر رقم 2734 لسنة 2019 وبعرضها على النيابة العامة وجهت لها تهمة الاتجار بالبشر وأمرت بحبسهم.