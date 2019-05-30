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نيابة البساتين تقرر حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة الدراجات البخارية

الخميس، 30 مايو 2019 11:52 ص
نيابة البساتين تقرر حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة الدراجات البخارية سرقة دراجة بخارية - أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة البساتين، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية فى دائرة القسم، بعدما اعترفوا بارتكاب عدد من الوقائع. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، تلقى المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، عدة بلاغات من مواطنين بسرقة دراجاتهم البخارية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين، وهما: "أحمد. ع"، و"على. م"، عاطلين، وقد طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه بسؤال المتهمين اعترفا بارتكاب وقائع سرقة عدد من الدراجات البخارية وبيعها فى دائرة القسم، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم بحبسهما على ذمة التحقيقات.
 
 
 

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