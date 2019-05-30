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الخميس، 30 مايو 2019 04:30 م
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نقابة المعلمين تُكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء أعضائها

الخميس، 30 مايو 2019 04:11 م
نقابة المعلمين تُكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء أعضائها نقابة المعلمين تُكرم حفظة القرآن الكريم
كتبت آية دعبس
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كرم خلف الزناتي نقيب المعلمين، حفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين من مختلف المراحل الدراسية في نطاق النقابات الفرعية بالجيزة والقاهرة والقليوبية وذلك بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.
 
وأشاد نقيب المعلمين، بمستوى الطلاب في الحفظ وحسن قراءاتهم وتجويدهم بالأحكام مناشداً أولياء أمورهم بالاستمرار في دعمهم ومساندتهم حتى يتموا حفظ كتاب الله كاملاً مع زرع أخلاق القرآن في نفوسهم وتربيتهم على نهجه الصحيح وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
 
وأعرب الزناتي عن سعادته بتكريم حفظة القرآن مع حرصه على حضور ذلك التكريم سنوياً للالتقاء بالطلاب وتحفيزهم، لافتاً الى ضرورة الاهتمام بهم بما يجعلهم أفراداً نافعين لأنفسهم ومجتمعاتهم.
 
وتوجه الزناتي في نهاية كلمته بالشكر لرؤساء النقابات الفرعية الذين حضروا التكريم مع طلابهم وكانوا حريصين على تقديم الدعم والمساندة كما توجه بالشكر أيضاً لرمضان يحيى مدير النقابة على حسن تنظيم تلك المسابقة سنوياً وإخراجها بشكل لائق ومميز لإدخال البهجة على التلاميذ وأسرهم. 
 
 

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تكريم حفظة القران بنقابة المعلمين

حفظ القران

تكريم حفظة القران الكريم


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