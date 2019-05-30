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نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية ..تعرف عليها

الخميس، 30 مايو 2019 12:14 م
نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية ..تعرف عليها رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الخميس.
 
وأوضح رضا فى بيان له اليوم ، تواجد 127 سفينة بالميناء وتراكي علي الأرصفة 38 سفينة جاري تفريغهم ، منهم السفينة "بيترا ستار" قادمة من روسيا وعلي متنها 40 ألف طن قمح،والسفينة زينب كيران قادمة من روسيا وعلي متنها 27 ألف طن قمح ، والسفينة "شن زين" قادمة من أوكرانيا وعلي متنها 40 ألف طن فول صويا  ، والسفينة "أكوا بايسيس" قادمة من روسيا وعلي متنها 44 آلاف طن ذرة ، والسفينة "ساينت ديميتروس" قادمة من روسيا وعلي متنها 33 ألف طن ذرة ، كما يجري تفريغ  شحنتي سولار تزنان 63 ألف طن  قادمتين من فرنسا وروسيا علي متن السفينتين "هيستريا تايجر" ، و "نورد سوبريور" ، وتواجد بالمخطاف الخارجي  24 سفينة ، وعلي المخطاف الداخلي 12 سفينة .
 
وأضاف الغندور  فى بيان أن الميناء شهد أيضا نشاطا في حركة القطارات والشاحنات ، حيث خرج من ميناء الإسكندرية قطار سكة حديد محمل ب 1500 طن قمح متجهة إلي المطاحن في كفر الشيخ ، وخرج من ميناء الدخيلة قطار عليه شحنة فحم تزن 1000 طن متجه الي التبين،كما تم دخول وخروج 12245 شاحنة عامة من والي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية،وبلغ مخزون الغلال بالميناء 800 ألف طن منهم 550 ألف طن قمح .
 
وقد وجه اللواء بحري مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بشكل آمن .
 
 

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