سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية برقم الجلوس .. احصل عليها الآن

الخميس، 30 مايو 2019 11:44 ص
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية برقم الجلوس .. احصل عليها الآن محافظ المنوفيه يعتمد نتيجه الشهادة الاعدادية
المنوفية محمد فتحى
إضافة تعليق
ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة المنوفية، بعد أن اعتمدها اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية. 
 
 واعتمد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية ، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2019 بنسبة نجاح  70.32% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة و لغات وطلاب المنازل.
 
وصرح مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، بأن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 64 ألفا 971 طالبا وبلغ عدد الحاضرين منهم 64 ألفا 424 طالبا وبلغ عدد الطلاب الناجحين 45 ألفا و303 طلاب.
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.32%

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس.. احصل عليها الآن

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى بنى سويف برقم الجلوس

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان.. برقم الجلوس

نتيجه الشهاده الاعداديه بالمنوفيه

الشهاده الاعداديه بالمنوفيه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه

نتيجة اعدادية المنوفية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه المنوفية

نتيجة الشهاده الاعدادية بالمنوفية 2019


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة