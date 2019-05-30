نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية برقم الجلوس .. احصل عليها الآن

المنوفية محمد فتحى

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة المنوفية، بعد أن اعتمدها اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية.

واعتمد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية ، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2019 بنسبة نجاح 70.32% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة و لغات وطلاب المنازل.

وصرح مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، بأن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 64 ألفا 971 طالبا وبلغ عدد الحاضرين منهم 64 ألفا 424 طالبا وبلغ عدد الطلاب الناجحين 45 ألفا و303 طلاب.