نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر .. احصل على النتيجة برقم الجلوس

البحر الأحمر- عماد عرفة

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحر الأحمر، عقب اعتمادها من اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر.

واعتمد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الاعدادية دور مايو 2019 بنسبة نجاح 74,5%، للمدارس الرسمية والخاصة ولغات وطلاب المنازل .

من جانبها قالت نورا فاضل وكيلة وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن عدد الناجحين 4200 طالبا من إجمالي 5637 المقيدين بجميع مدارس المحافظة، و بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100%، والمكفوفين بنسبة 100% ، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية 76,6% للمهنية.

ومن جانبه، هنأ محافظ البحر الأحمر جميع المتفوقين و الناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة .