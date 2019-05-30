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نائب وزير الخارجية الروسى: إيران لا تزال داخل الاتفاق النووى

الخميس، 30 مايو 2019 11:13 ص
نائب وزير الخارجية الروسى: إيران لا تزال داخل الاتفاق النووى سيرجى ريابكوف
موسكو (أ ش أ)
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قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف "إنه لا يشك فى أن إيران يمكن أن تعيد بسرعة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 بالمئة"، مؤكدا أن إيران لا تزال داخل خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووى).

وأضاف ريابكوف، لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس فى أعقاب زيارة إلى طهران أمس، أن الجانب الروسى يرى دائما أن أفضل ضمان لعدم تحويل المواد النووية إلى أغراض التسليح هو تطبيق اتفاق إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى البروتوكول الإضافى، الذى يتم بموجبه تنفيذ أنشطة التحقق والتأكد باستخدام التكنولوجيا العالية والحديثة من عدم وجود حركة فى إيران نحو دورة التسليح.

وأشار الدبلوماسى الروسى إلى أنه ناقش فى طهران مجمل القضايا المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووى الإيرانى ومشكلات اللجنة المشتركة، مضيفا "نحن نؤيد عقد اجتماع لهذه اللجنة المشتركة دون تأخير".

وشدد ريابكوف على أن هذا الاجتماع يتعين أن يكون بناء وحياً ويتيح اتخاذ القررات الصائبة من قبل الدول المشاركة فى الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة ووضع خارطة طريق لمنع مزيد من التدهور فى الموقف.

وكان نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف تعهد أمس الأربعاء أثناء زيارته لطهران بمواصلة العمل للحفاظ على الاتفاق النووى بعد الأزمة الأخيرة، التى نجمت عن تعليق إيران لبعض تعهدتها بالاتفاق، احتجاجا على ما اعتبرته عدم تنفيذ الدول الأوروبية لتعهداتها بمواجهة العقوبات الأميركية.

 

 


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