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نائب محافظ الوادى الجديد تلتقى أعضاء المجلس التطوعى للشباب بالخارجة وباريس

الخميس، 30 مايو 2019 03:27 م
نائب محافظ الوادى الجديد تلتقى أعضاء المجلس التطوعى للشباب بالخارجة وباريس حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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عقدت حنان مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد، لقاء مع أعضاء المجلس التطوعي للشباب من مركزى الخارجة وباريس، وذلك لمناقشة آليات العمل وأهداف المجلس وخطة التدريب المقرر تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكذلك مناقشة استراتيجية 2030 وأهم أهدافها التي تخدم عملية التنمية على أرض المحافظة.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تفعيل دور أعضاء المجلس في مجال المشاركة المجتمعية من خلال مساعدة اللجان المشكلة والخاصة بتوزيع المساعدات العينية للحالات المستحقة بالمحافظة، وشهد اللقاء مناقشة الأوراق البحثية والمشروعات والمبادرات التي قدمها شباب المجلس وكيفية تقييمها وإمكانية تطويرها وتنفيذها على أرض الواقع.

وخلال اللقاء، استمعت نائب المحافظ لآراء ومقترحات أعضاء المجلس في حوار مفتوح مع الشباب، وتم الاتفاق على عقد لقاء آخر مع أعضاء المجلس من مراكز بلاط والداخلة والفرافرة وذلك خلال الأسبوع القادم، تمهيدا لعقد لقاء موسع بحضور كافة أعضاء المجلس عقب عيد الفطر المبارك.


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المجلس التطوعى للشباب بالوادى الجديد

نائب محافظ الوادى الجديد

الخارجه

الأكاديمية الوطنية للتدريب


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