مياه سوهاج تقود حملة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه

قال المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن الشركة تقود حملة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه .
وأضاف رئيس شركة المياه قى بيان له ، أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بعدم الإسراف فى استخدام المياه فى غسيل السجاد والتنظيف وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظاً على مياه الشرب.
وأوضح رئيس مياه سوهاج ، أن الحملة ضمت مجموعة أنشطة تمثلت فى عقد عدة ندوات بالتعاون مع حى غرب سوهاج ومركز النيل للاعلام وعدد من المساجد بجميع مراكز المحافظة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.
كما أعلن اللواء المهندس محمد بدرى، رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة وذلك لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين في أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك من خلال تواجد مسئولى الشركة خلال 24 ساعة واستمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة والاستعداد التام لفرق الصيانة والشبكات.
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