مياه سوهاج تقود حملة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه

سوهاج – عمرو خلف

قال المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن الشركة تقود حملة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه .

وأضاف رئيس شركة المياه قى بيان له ، أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بعدم الإسراف فى استخدام المياه فى غسيل السجاد والتنظيف وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظاً على مياه الشرب.

وأوضح رئيس مياه سوهاج ، أن الحملة ضمت مجموعة أنشطة تمثلت فى عقد عدة ندوات بالتعاون مع حى غرب سوهاج ومركز النيل للاعلام وعدد من المساجد بجميع مراكز المحافظة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.