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مقتل شخص وإصابة 7 آخرين إثر اشتباكات بين أهالى قرية فى كركوك مع عناصر داعش

الخميس، 30 مايو 2019 10:28 ص
مقتل شخص وإصابة 7 آخرين إثر اشتباكات بين أهالى قرية فى كركوك مع عناصر داعش القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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قتل شخص وأصيب 7 آخرون بجروح، إثر اشتباكات وقعت بين أهالى قرية بمحافظة (كركوك) شمالى العراق ومسلحين تابعين لتنظيم (داعش) الإرهابى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس، أن أهالى قرية "الافتخارات" التابعة لقضاء داقوق بمحافظة كركوك، اشتبكوا مع عناصر من عصابات داعش الإرهابية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين، وحرق محاصيل زراعية.

في غضون ذلك، حررت قوات الأمن العراقية اليوم الخميس إيزيدية كانت محتجزة في وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي بصحراء الأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمنى إن "قوة من الاستخبارات بوزارة الداخلية تمكنت من تحرير مختطفة إيزيدية، كانت محتجزة في أحد الأوكار التابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى صحراء الأنبار".

وأوضحت أن القوات الأمنية كانت داهمت هذا الوكر، وقتلت ٧ إرهابيين كانوا بداخله، لافتة إلى أن "العملية تمت بعد ورود معلومات دقيقة من قبل مصادر مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية".

 

 


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