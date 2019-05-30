مقتل شابين مصريين فى مشاجرة بإيطاليا بسبب فتاة

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إن شاب مصرى يبلغ 19 عاما بعد تلقيه ضربات قاتلة بمفك من إيطالى يبلغ من العمر 38 عاما وله سجل إجرامى ، بعد أن اشتكت له ابنته البالغة 15 عاما من أنها تتعرض للمضايقة منه، مشيرة إلى أن أن هناك من يقول أن هناك شاب مصرى يبلغ 21 عاما اصيب ايضا بطعنات فى الكتف وأيضا توفى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب المصرى دخل مستشفى جيوفات باتيستا جراسبى فى أوستا فى ظروف يائسة ، بعد أن تشابك مع ثلاثة آخرين فى قتال عنيف أمام السكك الحديدية "ليدو سنترو" فى أوستيا، وتم اعتقال 6 أشخاص، منهم والد الفتاة بتهمة القتل.

وأضافت أن الرجل الإيطالى هاجم برفقة صديقه الذى يبلغ من العمر 47 عاما وصديق الفتاة الاكوادوروى، وأثناء المشاجرة تطايرت الحجارة وكثرت الجروح والطعنات.