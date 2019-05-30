سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل شابين مصريين فى مشاجرة بإيطاليا بسبب فتاة

الخميس، 30 مايو 2019 06:22 م
مقتل شابين مصريين فى مشاجرة بإيطاليا بسبب فتاة الشرطة الإيطالية
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إن شاب مصرى يبلغ 19 عاما بعد تلقيه ضربات قاتلة بمفك من إيطالى يبلغ من العمر 38 عاما وله سجل إجرامى ، بعد أن اشتكت له ابنته البالغة 15 عاما من أنها تتعرض للمضايقة منه، مشيرة إلى أن أن هناك من يقول أن هناك شاب مصرى يبلغ 21 عاما اصيب ايضا بطعنات فى الكتف وأيضا توفى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب المصرى دخل مستشفى جيوفات باتيستا جراسبى فى أوستا فى ظروف يائسة ، بعد أن تشابك مع ثلاثة آخرين فى قتال عنيف أمام السكك الحديدية "ليدو سنترو" فى أوستيا، وتم اعتقال 6 أشخاص، منهم والد الفتاة بتهمة القتل.

وأضافت أن الرجل الإيطالى هاجم برفقة صديقه الذى يبلغ من العمر 47 عاما وصديق الفتاة الاكوادوروى، وأثناء المشاجرة تطايرت الحجارة وكثرت الجروح والطعنات.

 


إضافة تعليق

ايطاليا

مصر

مقتل شاب مصرى

اوستيا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة