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مع اقتراب امتحانات الثانوية.. صفحات الغش تنشط ومصادر: سيتم التصدى لها بقوة

الخميس، 30 مايو 2019 10:12 ص
مع اقتراب امتحانات الثانوية.. صفحات الغش تنشط ومصادر: سيتم التصدى لها بقوة امتحانات الثانوية _أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة العامة المقرر لها أن تنطلق 8 يونيو المقبل، بدأت صفحات الغش على مواقع التواصل والواتس آب تنشط من جديد، حيث جاء على إحدى الصفحات أن لديها أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب شعبة العلمى بالثانوية العامة.

مصادر أكدت لـ" اليوم السابع"، أن امتحان اللغة الإنجليزية هو امتحان عام لجميع الشعب وليس امتحان خاص بشعبة بعينها وهو ما يؤكد كذب تلك الصفحات فى مزاعمها.

وأضافت المصادر أنه سيتم التصدى لهذه الصفحات بكل حسم وقوة مع انطلاق الامتحانات، مضيفة أنه تم رصد مجموعة من المواقع وإبلاغ الجهات الأمنية بها لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها وإغلاقها.


 

 


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التربية والتعليم

صفحات الغش الالكترونى

امتحانات الثانوية العامة

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