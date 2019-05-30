مصر واليابان توقعان منحة بقيمة 7.5 مليون جنيه لدعم المدارس اليابانية

كتب عبد الحليم سالم

وقعت مصر واليابان، اليوم الخميس 30 مايو 2019م، منحة لدعم مشروع إصلاح وتطوير التعليم ووحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، بقيمة 7.5 مليون جنيه، وذلك بحضور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة التعليم والسفير ماساكى نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، وذلك فى إطار استكمال التعاون المصرى اليابانى لدعم العملية التعليمية والاستثمار فى العنصر البشرى، والذى وصل إلى 282 مليون دولار منهم 169 مليون دولار للمدارس المصرية اليابانية.

ونص الاتفاق على أن تعمل وحدة إدارة المدارس اليابانية على بناء وإعداد كوادر فنية ومهنية تختص بمتابعة تنفيذ أنشطة التوكاتسو بمصر، وإعداد خطط لتوسيع قاعدة تنفيذ أهداف أنشطة المدارس المصرية اليابانية وباقي مدارس الجمهورية والتي تسهم في الارتقاء بشخصية الطالب المصري، وتحسين البيئة التعليمية داخل المدارس اليابانية، وتخريج جيل من الطلاب مشرف لمصر لتحقيق أهداف التنمية.

وتأتي هذه الوحدة لخدمة مشروع المدارس المصرية اليابانية، للمساهمة في إعداد فريق من المدربين على مستوى وحدة الإدارة لدعم المدارس على مستوى الجمهورية والاستثمار في العنصر البشرى، حيث تم افتتاح عدد 35 مدرسة على مستوى 21 محافظة للعام الدراسي 2018/2019، وسيتم افتتاح 5 مدارس جديدة خلال العام الدراسي المقبل 2019/2020 في إطار المبادرة التي تهدف للتوسع فى اعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل 212 مدرسة على مستوى 27 محافظة خلال السنوات المقبلة.

وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذا المشروع يأتى ضمن المبادرة ‏المصرية اليابانية للشراكة في التعليم ‏التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته إلى طوكيو 2016، وفى إطار مبادرة الرئيس للاستثمار فى العنصر البشرى، مشيرة إلى أن المشروع مبنى على التعلم بالأنشطة، وتحسين العملية التعليمية ‏والإدارية من خلال إرسال بعثات لتدريب المعلمين ونظار المدارس والمديرين.

وأشادت الوزارة بالتعاون بين مصر واليابان فى مجال التعليم، حيث سبق أن تم توقيع اتفاقية لدعم المدارس المصرية اليابانية بقيمة 168 مليون دولار، وإنشاء الجامعة اليابانية بقيمة 17 مليون دولار، ودعم التعليم العالى بقيمة 96 مليون دولار.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هناك مجموعة من المنح للمعلمين المصريين في اليابان ودعم وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أن المدارس تتبع النظام المصرى الجديد فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، بالإضافة إلى يوم دراسى أطول يركز على الأنشطة اليابانية المعنية بتربية الطالب، لافتا إلى أن المدارس اليابانية تجربة واعدة، وتمنح شهادة مصرية بمناهج مصرية.