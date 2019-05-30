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مصر من أفضل خمس وجهات سياحية للإماراتيين لقضاء إجازة عيد الفطر

الخميس، 30 مايو 2019 12:04 م
مصر من أفضل خمس وجهات سياحية للإماراتيين لقضاء إجازة عيد الفطر الأهرامات - أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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اختار موقع سكاي سكانر Skyscanner، محرك البحث الرائد في مجال السفر، مصر ضمن قائمة وجهات السفر الأكثر رواجاً بين سكان الإمارات، بناءً على معدل النمو السنوي في عمليات البحث، وذلك استعداداً لعيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى أفضل عروض الأسعار لمن يريدون اغتنام الفرصة.

وشملت القائمة التى قدمها موقع سكاي سكانر الوجهات الخمس الأكثر رواجاً لقضاء عطلة عيد الفطر، سراييفو فى البوسنة والهرسك، صوفيا فى بلغاريا، كييف فى أوكرانيا، القاهرة فى مصر، يريفان فى أرمينيا.

وقال الموقع "تستقبل القاهرة زوارها بدايةً بأجواء صاخبة ومزدحمة، لتبدأ الرحلة الحقيقية في حنايا العاصمة العريقة، التي تخبئ في زحمة مبانيها مجموعة كبيرة من المساجد القديمة، والكنائس القبطية، والقلاع، والمساكن العربية، ويمكن التجول في شوارعها النابضة بالألوان، أو الإبحار على متن مراكب الفلوكة التقليدية، على طول نهر النيل".

أما من يفضلون الأجواء الشعبية، فيمكنهم تسوق القطع الأثرية المصرية، والمساومة للحصول على أفضل الأسعار في الأسواق، وتدخين الشيشة، وتأمل نبض الحياة في المدينة، وبطبيعة الحال، لا يمكن أن تكتمل الرحلة إلى القاهرة دون زيارة أهرامات الجيزة الشهيرة غرب المدينة، كما يبقى لمطاعم المدينة سحر خاص".

وتستغرق الرحلات المباشرة من دبي إلى القاهرة 3 ساعات و40 دقيقة، وتبدأ أسعارها من 2886 درهمًا إماراتيًا (خلال عيد الفطر).

 


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