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مصر تستضيف أول مسابقة لإبداع الشركات الناشئة على مستوى أفريقيا

الخميس، 30 مايو 2019 06:00 ص
مصر تستضيف أول مسابقة لإبداع الشركات الناشئة على مستوى أفريقيا الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لـ"ايتيدا"
كتبت هبة السيد
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قال الدكتور حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن الهيئة ستقوم بعمل مسابقة على مستوى أفريقيا لإبداع الشركات الناشئة لأول مرة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لتدريب 10 آلاف شاب مصرى وأفريقي على تطوير الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الرقمية حيث يتم تدريب نحو 3 آلاف شاب سنويًا وتخرج دفعة من البرنامج كل 6 أشهر.

وتابع حسام عثمان لـ"اليوم السابع" أن المبادرة تستهدف تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية متخصصة فى تطوير الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الرقمية حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بالإبداع وريادة الأعمال عبر عدة مبادرات منها رواد تكنولوجيا المستقبل ومجتمعات الإبداع فى الجامعات ومبادرة فكرتك شركتك ومجمعات الإبداع فى المناطق التكنولوجية وغيرها من المبادرات التى تستهدف تحويل أفكار الشباب إلى شركات وتوفير فرص عمل بشركات عالمية.

وكانت "إيتيدا" قد تعاونت مع شركات عالمية متخصصة فى ألعاب الموبايل وتصدر شهادات عالمية، وتقدم خبرات خاصة فى التطبيقات ثلاثية الأبعاد واختبارات الألعاب وغيرها بالإضافة إلى شركات وجامعات دولية مثل جامعة هارفارد.


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