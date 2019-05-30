مصريون فى حب الخليج: لجنة للأحوال المدنية فى الرياض يونيه المقبل

أهابت جمعية مصريون في حب الخليج، برئاسة عادل حنفي، بأبناء مصر المقيمين في السعودية، بضرورة الاستفادة من لجنة الأحوال المدنية الموفدة للرياض في شهر يونيه المقبل، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي.

وأكد عادل حنفي، رئيس جمعية مصريون في حب الخليج، أن اللجنة ستكون موجودة في قنصلية مصر بالعاصمة السعودية الرياض في الفترة من 24 حتى 28 يونيه، مشيرا إلى اللجنة ستعمل على فترتين صباحا ومساء.

وتوجه عادل حنفي، بالشكر لوزارة الداخلية متمثلة في مصلحة الأحوال المدنية التي تهتم بمصالح أبناء المصريين في الخارج، وتسهيل الإجراءات اللازمة باستخراج بطاقات الرقم القومي.

وأكد رئيس جمعية مصريون في حب الخليج، أن مصلحة الأحوال المدنية تذلل كافة العقبات أمام الطيور المصرية المهاجرة لاستخراج بطاقات الرقم القومي وغيرها من الأوراق التي يحتاج إليها أبناء مصر.

وشدد حنفي، على ضرورة تفاعل المصريين في السعودية مع هذه الحملة والمشاركة فيها والاستفادة من الخدمات التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية، مشيرا إلى أن القنصلية المصرية في الرياض ستكون على أتم استعداد لاستقبال كافة أبناء مصر في المملكة.