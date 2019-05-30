مصرع مواطن وإصابة آخر فى حادث بطريق أسيوط الغربى

الفيوم – رباب الجالي

لقي مواطن مصرعه وأصيب آخر فى حادث إنقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوى الغربى وتم نقل المصاب وجثة المتوفي للمسستشفي وإزالة آثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا من مركز شرطة طامية بوقوع حادث انقلاب سيارة ومتوفي ومصاب بطريق (القاهرة - أسيوط) الصحراوي قبل نقطة التفتيش الأمنية الروس بحوالي 2 كم ( اتجاه أسيوط ).

وبالانتقال للفحص والمعاينة تبين انقلاب السيارة رقم ( د س د 9571 ) اجرة ميكروباص قيادة (ربيع . م .ا . ص) - 40 سنة ، سائق، مقيم بمركز العدوة بمحافظة المنيا "مصاب"، وبرفقته 4 أشخاص 3 منهم مصابين بكدمات، وسحجات متفرقة بالجسم ،وتوفى الرابع إثر وقوع الحادث وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة اثناء السير مما أدى لانحرافها يمينا ويسارا وانقلابها .

تم نقل المتوفى والمصابين لمستشفي الواسطى المركزي ببني سويف، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8732 /2019 جنح مركز شرطة طامية.