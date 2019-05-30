مصرع مواطنين فى اصطدام سيارتهما بعمود إنارة بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

لقى مواطنين مصرعهما فى اصطدام سيارة ملاكى بعمودة إنارة بطريق قرية الدبابية بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وتم نقل جثمان المتوفيين للمشرحة لتسليمهما لذويهما، وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإصطدام سيارة ملاكى بعمود إنارة بطريق الدبابية بمدينة إسنا، وأسفر الحادث عن مصرع اثنين كانا يستقلانها وهما كل من "م.أ.ح" 58 سنة، و"ع.م.ع" 40 سنة، مقيمان بقرية الدبابية، وتم نقل جثمانيهما لمشرحة مستشفى إسنا لتسليمهما لذويهما، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.