سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 09:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين غرقًا فى مياه نهر النيل بقرية باقور بأسيوط

الخميس، 30 مايو 2019 09:07 م
مصرع شخصين غرقًا فى مياه نهر النيل بقرية باقور بأسيوط غريق - أرشيفية
أسيوط ـ محمود عجمي
إضافة تعليق

لقي شخصان مصرعهما غرقًا أثناء الاستحمام في نهر النيل بمركز أبو تيج التابع لمحافظة أسيوط، اليوم الخميس؛ هربا من حرارة الجو.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق كل من "م.ح" 16 عامًا، و"أ.ث" 13 عامًا مقيمين بمركز أبنوب، وذلك أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل بقرية باقور التابعة لمركز أبو تيج.

وانتقل قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة وجار البحث عن الجثمانين في مياه نهر النيل، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. غرق 8 أشخاص فى انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب بالمجر

غرق شاب أثناء استحمامه بنهر النيل بالحوامدية

غرق شاب بترعة الرياح التوفيقى بالدقهلية أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو

غرق طالب فى ترعة بمنية النصر بالدقهلية أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو

غريق

اسيوط

ابوتيج

نهر النيل

حرارة الجو

الاستحمام


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة