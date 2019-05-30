مصرع شخصين غرقًا فى مياه نهر النيل بقرية باقور بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

لقي شخصان مصرعهما غرقًا أثناء الاستحمام في نهر النيل بمركز أبو تيج التابع لمحافظة أسيوط، اليوم الخميس؛ هربا من حرارة الجو.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق كل من "م.ح" 16 عامًا، و"أ.ث" 13 عامًا مقيمين بمركز أبنوب، وذلك أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل بقرية باقور التابعة لمركز أبو تيج.

وانتقل قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة وجار البحث عن الجثمانين في مياه نهر النيل، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.