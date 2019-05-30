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مش الستات بس.. واحد من كل 3 رجال يعانون من هشاشة العظام

الخميس، 30 مايو 2019 08:30 ص
مش الستات بس.. واحد من كل 3 رجال يعانون من هشاشة العظام هشاشة العظام
كتب بيتر إبراهيم
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يعتبر هشاشة العظام عادة مصدر قلق للنساء بعد انقطاع الطمث، لكن وفقًا لدراسة جديدة، فإن عددًا كبيرًا بشكل مفاجئ من الشباب والرجال في منتصف العمر معرضون لخطر الإصابة بالمرض.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية مؤخراً، قال العلماء إن ما يقرب من واحد من كل ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 35 و 50 عامًا يعانون من هشاشة العظام.

وقال فريق البحث من جامعة ميسيسيبي ، إن الأطباء يحتاجون إلى إجراء مسح ومراقبة البالغين من سن مبكرة وكذلك مزيد من التعليم والوعي لدى الأطفال بمخاطرهم.

وما يقرب من 10 ملايين أمريكي يعانون من هشاشة العظام، وهو مرض تصبح فيه العظام ضعيفة وهشة، ويمكن أن يسبب الكسور خاصة في الفخذ وهو ذو عواقب وخيمة. 

وأوضح الباحثون أن كسر الورك يؤدي إلى معدلات عجز دائمة بنسبة 50%، وبالإضافة إلى ذلك، فإن معدل الوفيات لدى النساء يتراوح بين 15 إلى 20 عامًا بعد الإصابة، بينما يبلغ معدل وفيات الرجال 33٪.

وبالنسبة للدراسة، التي نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لتقويم العظام ، نظر الفريق في كثافة المعادن في العظام لما يقرب من 200 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 50 عامًا.

وأظهرت النتائج أن 26% من المشاركات الإناث مصابات بهشاشة العظام وكذلك 28% من المشاركين الذكور.

وأضاف الدكتور "أليسون فورد"، وهو أستاذ مشارك في الصحة وعلوم التمرين في جامعة ميسيسيبي، لـ "ديلي ميل": "الرجال معرضون لخطر أكبر مما كنا نعتقد في السابق ، وأفضل طريقة للحفاظ على صحة العظام هي من خلال تمارين رفع الأثقال، والتي تشمل المشي والركض والمشي والرقص".

 

 


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