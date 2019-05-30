وقال وزير الداخلية النمساوي إيكارت راتز - في تصريح اليوم الخميس - أن النمسا قامت بإرسال عشرة غواصين من الخدمات الخاصة الطارئة " كوبرا" إلى العاصمة المجرية بودابست للمساعدة فى انتشال الضحايا وحطام السفينتين ودعم جهود البحث عن الركاب المفقودين.

وأعرب وزير الداخلية عن خالص تعازيه إلى أقارب الركاب الذين لقوا حتفهم، مشيرا الى أنه في مثل هذه الحوادث المأساوية من المهم أن نساند دولة المجر المجاورة من خلال خدمات الطوارئ ومدهم بمعدات التكنولوجيا الحديثة مشيدا بتفاني الغواصين النمساويين.

وقال الوزير ‘ن مساعدات أخرى سوف تقدم تباعا الى الحكومة المجرية بناء على طلبها لاحتواء تداعيات الحادث.