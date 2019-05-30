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الخميس، 30 مايو 2019 06:59 م
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مسؤول أمريكى: إدارة ترامب ستمضى قدما فى عقد المؤتمر الاقتصادى بالبحرين

الخميس، 30 مايو 2019 06:14 م
مسؤول أمريكى: إدارة ترامب ستمضى قدما فى عقد المؤتمر الاقتصادى بالبحرين ترامب
رويترز
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 قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستمضي قدما في عقد مؤتمر البحرين في أواخر يونيو لطرح الشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها، رغم بداية حملة انتخابية جديدة في إسرائيل.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الشق السياسي من الخطة والذي يتعامل مع القضايا الشائكة محور الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، سينشر "عندما يكون الوقت مناسبا". (إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

 


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