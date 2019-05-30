مركز شباب شبراملس يحصد كأس بطولة محافظ الغربية لكرة القدم

الغربية - مصطفى عادل

حصد مركز شباب شبراملس ممثل قطاع الشباب والرياضة بزفتي، بطولة كأس محافظ الغربية اللواء هشام السعيد للدورة الرمضانية لكرة القدم، بالفوز علي مركز شباب نواج بنتيجة 2/4.

وشارك فى الدورة 200 مركز شباب علي مستوي المحافظة علي ملعب مركز شباب مدينة طنطا، وحصد مركز شباب نواج المركز الثاني، وحصل مركز شباب كفرفيالة "المحلة" على المركز الثالث، وحصل مركز شباب قطور على المركز الرابع.

وشهدت المباراة النهائية حضور أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عقبه وكيل المديرية لشئون الرياضة، و يسري الديب وكيل الشباب، وشويكار الخطيب مدير عام الرياضة، ومحمد جودة مدير عام الشباب، والدكتور محمد سعفان مدير عام الطلائع، الدكتور محمد الدمهوجي مدير عام التخطيط، مديري الإدارات الفرعية.

واختتمت البطولة بتسليم كأس الفريق الفائز وتوزيع الميداليات الذهبية وطاقم رياضي كامل للفرق الأربعة.