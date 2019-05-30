سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 02:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مركز شباب شبراملس يحصد كأس بطولة محافظ الغربية لكرة القدم

الخميس، 30 مايو 2019 01:01 ص
مركز شباب شبراملس يحصد كأس بطولة محافظ الغربية لكرة القدم مركز شباب شبراملس يحصد كأس بطولة محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل
إضافة تعليق

حصد مركز شباب شبراملس ممثل قطاع الشباب والرياضة بزفتي، بطولة كأس محافظ الغربية اللواء هشام السعيد للدورة الرمضانية لكرة القدم، بالفوز علي مركز شباب نواج بنتيجة 2/4.

وشارك فى الدورة 200 مركز شباب علي مستوي المحافظة علي ملعب مركز شباب مدينة طنطا، وحصد مركز شباب نواج المركز الثاني، وحصل مركز شباب كفرفيالة "المحلة" على المركز الثالث، وحصل مركز شباب قطور على  المركز الرابع.

وشهدت المباراة النهائية حضور أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عقبه وكيل المديرية لشئون الرياضة، و يسري الديب وكيل الشباب، وشويكار الخطيب مدير عام الرياضة، ومحمد جودة مدير عام الشباب، والدكتور محمد سعفان مدير عام الطلائع، الدكتور محمد الدمهوجي مدير عام التخطيط، مديري الإدارات الفرعية.

واختتمت البطولة بتسليم كأس الفريق الفائز وتوزيع الميداليات الذهبية وطاقم رياضي كامل للفرق الأربعة.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

توافد المشجعين على منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة.. صور

شباب قرية منيل دويب بالمنوفية يطالبون بإنشاء ملعب بمركز الشباب

إقبال متزايد على منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة.. صور

انطلاق العمل بمنفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة لليوم الثانى

صور.. افتتاح مركز شباب بالعاشر من رمضان بمائدة رمضانية وبطولة رياضية

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

محافظ الغربية

كأس محافظ الغربية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة