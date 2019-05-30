مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور.. استخدام أجهزة تؤثر على الردارات

كتب عبد الرحمن سيد

توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد.

- استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة الرادارات

تندرج تلك المخالفة ضمن الشريحة الخامسة التى تعد الشريحة الرادعة للمخالفين لقواعد وآداب المرور، ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه

- التخطى فى الأماكن غير المسموح فيها أو من الجهة اليمنى فى غير الأوضاع المسموح بها

وأقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد بوضع تلك المخالفة ضمن الشريحة الثانية بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه