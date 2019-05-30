محافظ كفر الشيخ: زيادة المساحات المنزرعة من الأرز من 170 ألف فدان لـ277.5 ألف

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، الاحتياجات المائية لموسم زراعة الأرز هذا العام بمحافظة كفر الشيخ، والتغلب على أى معوقات خلال موسم الزراعة الصيفي، وتوفير المياه بالترع وأيام العمالة والمناوبات ومناسيب مياه الرى وحل مشاكل المزارعين الخاصة بتوفير مياه الرى اللازمة لزراعة الأرز بشكل فورى وعاجل، لزيادة الإنتاجية ودعم المزارعين، ومدى تغطية الاحتياجات المائية بزيادة مساحة زراعة الأرز فى المحافظة .

وأضاف المحافظ تم زيادة المساحة المنزرعة من الأرز من 170 ألف فدان إلى 277.5 ألف هذا العام، بالإضافة إلى زراعة 50 ألف فدان بمياه الصرف الزراعي، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، مضيفًا أن هذا يلبى طلبات المزارعين وفى نفس الوقت يتناسب مع طبيعة التربة الزراعية بمحافظة كفر الشيخ والتى من الأفضل استثمارها واستغلالها فى زراعة الأرز، نظرًا لطبيعة التربة الزراعية نسبية الملوحة.

ومن جانب آخر، قال محافظ كفر الشيخ، إنه أعلن حالة الطوارئ فى كل المواقع والمديريات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وغرف فرعية بالمراكز وبالمدن وبالمديريات المتعددة، مؤكدًا أنه شدد على وكيل وزارة الصحة بتوافر الأطقم الطبية من "أطباء، فنيين، تمريض" بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات.

وأضاف المحافظ أنه شدد على استمرار تكثيف نشاط الجانب الوقائى وتكثيف حملات مراقبة الأغذية على منافذ بيع المواد الغذائية مع سحب عينات من كل المعروضات الغذائية، وتكثيف المرور، مع تشديد إجراءات استمرار التزام الأطباء بالنوبتجيات بالوحدات الصحية والمستشفيات بدائرة المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه بحث موقف تنفيذ الخطة التموينية وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، ومدى الالتزام بمراقبة الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والمرور على المكاتب والإدارات التموينية لمتابعة سير العمل بها وتقديم الخدمات للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف أنه كلف بتعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية بالمحافظة، ومديرية التموين، لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة بالتزامن مع قدوم عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنه لا تهاون فى محاسبة المقصرين.