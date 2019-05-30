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محافظ كفرالشيخ: جاهزون لامتحانات الثانوية العامة ونسبة استخدام التابلت 100%

الخميس، 30 مايو 2019 03:34 ص
محافظ كفرالشيخ: جاهزون لامتحانات الثانوية العامة ونسبة استخدام التابلت 100% الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة استعدت لامتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ووزارة الداخلية ممثلة في مديرية الأمن والمرور ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية ومرفق الكهرباء ومياه الشرب، وكافة الأجهزة المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.

 

وأكد محافظ كفرالشيخ، على استعداد كافة اللجان باستقبال طلاب الثانوية العامة اعتباراً من يوم 8، يونيه المقبل  متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكداً على توفير كافة الإمكانيات لإنجاح أعمال الإمتحانات لطلاب الثانوية العامة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن نسبة الامتحانات الالكترونية للصف الاول الثانوي النظام الجديد وصلت لـ 100% .، مؤكداً على متابعة وحل كل المشاكل الفنية، والمتعلقة بالامتحانات الالكترونية والتى لم يكن مصدرها المحافظة، ولكن مصدرها من الربط مع الوزارة بالشبكة الداخلية للوزراة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أنه سيتم الانتهاء من امتحانات الصف الاول الثانوي يوم السبت القادم، وبذلك يتم اغلاق العام الدراسي الحالي 2018/2019 حيث يؤدى الطلاب امتحانات في الاول من يونيه المقبل  بدلاً من يوم الخميس الماضي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من موسم امتحان النقل للعام الدراسى 2018/2019 بظهور نتيجة الشهادة الاعدادية، على ان تبدأ بعد ذلك أعمال الصيانة بالمدارس .


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