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محافظ قنا يعقد اجتماعا لمتابعة موقف طلاء واجهات المنازل واسترداد أراضى الدولة

الخميس، 30 مايو 2019 03:57 م
محافظ قنا يعقد اجتماعا لمتابعة موقف طلاء واجهات المنازل واسترداد أراضى الدولة جانب من الاجتماع
قنا - وائل محمد
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عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اجتماعا موسعا بديوان عام المحافظة لمتابعة تنفيذ طلاء واجهات المنازل والموقف التنفيذي لمنظومة وحدة استرداد أراضي الدولة وحالات التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة، وذلك بحضور الأستاذ كمال شلبي السكرتير العام أشرف عبدا لرازق وكيل وزارة الزراعة ورؤساء مجالس المدن التسعة ومديري التخطيط والشئون القانونية بالمحافظة ومسئولي وحدة استرداد أراضي الدولة ومنظومة النظافة والمخلفات الصلبة.
 
وتابع محافظ قنا خلال الاجتماع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بطلاء واجهات المنازل في المحافظات تفعيلا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وأعطى تعليماته لرؤساء المدن بعدم توصيل المرافق للمنشآت حتي يتم طلاء واجهات المبانى، ووجه بدهان واجهات العمارات بالألوان التي تتناسب مع البيئة المحلية لاستعادة الشكل الجمالي والحضاري للمباني.
 
واستعرض المحافظ موقف منظومة وحدة استرداد أراضي الدولة وطلبات التقنين وأذون الفحص المسددة موجها مسئولي الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة.
 
واستعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لحملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة موجها بتكثيف حملات الإزالة الفورية لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.
 
وناقش الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2018/2019 مشددا علي المتابعة الدورية لتلك المشروعات مع الإفادة بمعدلات التنفيذ لضمان انجازها وفقا للجداول الزمنية المحددة.
 
وناقش المحافظ منظومة النظافة بمدن وقري المحافظة، مؤكدا حرص المحافظة علي تقديم الخدمة بالمستوى اللائق والوصول بمنظومة النظافة للمستوى الحضاري المرجو من المواطنين.

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