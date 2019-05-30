محافظ دمياط تفتتح مشروعات التنسيق الحضارى برأس البر

دمياط معتز الشربينى

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بجولة افتتاحية لعدد من مشروعات التنسيق الحضارى بمدينة رأس البر وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى والتى انطلقت مطلع مايو الحالى.

حيث استهلت المحافظ تلك الجولة التى رافقها خلالها اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد واللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بتفقد أعمال إنشاء مقاعد جديدة بمنطقة اللسان بتصميمات متميزة بدلا من المقاعد القديمة المتهالكة، هذا ووسط أجواء احتفالية من المواطنين افتتحت الدكتورة منال عوض أعمال تطوير شارع النيل بالمدينة بعد الانتهاء من رفع كفاءته بما يتناسب مع كونه من المناطق الحيوية بالمدينة وممشى سياحى يقع فى نهايته عند منطقة اللسان الفندق العالمى " شتياجنبرجر" حيث تضمنت تلك الأعمال والتى تم تنفيذها بعد إزالة كافة الإشغالات والتعديات إنشاء مقاعد ذات طابع جديد وتوحيد واجهات المحال التجارية وكذلك تركيب بلاطات إنترلوك ببداية الممشى.

كما افتتحت محافظ دمياط أيضاً أعمال رفع كفاءة شارع صف ٤ بمنطقة السوق العمومى والذى يتوسط المدينة و يعد أحد أهم وأشهر الأسواق بها حيث تم تنفيذ عددا من الأعمال لتطويره والتى تضمنت تركيب بلدورات وتوحيد واجهات المحلات بالشارع.

و تفقدت الدكتورة منال عوض خلال زيارتها للمدينة أعمال التنسيق الحضارى لواجهات المحال التجارية بسوقا شارعى ٦٣ و١٠١ للقضاء على العشوائية و الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة ، كما واصلت جولتها بافتتاح تطوير شارع ٧٧ بإجمالى تكلفة ٤ مليون جنيه وذلك بقيمة ٣.٥٠٠.٠٠ مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للرصف و ٥٠٠الف جنيه بمشاركة المجتمع المدني حيث تم تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى ورصف الشارع وتركيب بلاطات الانترلوك وبلدورات وكذلك إنشاء مكان مخصص لانتظار السيارات و ترميم الكورنيش الخاص بالشاطىء فضلا عن فتح الممرات و إنشاء مقاعد.

و افتتحت المحافظ أعمال تطوير مدخل رأس البر الشرقى تحديدا بمنطقة الشيخ ضرغام الجديدة والتى كانت تزدحم بصور متعددة من التعديات على جسور النيل ووجود أكشاك ومخلفات للسفن واللانشات البحرية، حيث تم إعادة تخطيطها وتحويلها الى حديقة عامة للمواطنين وعمل أحواض من الزهور ومرسى للانشات الصيادين وذلك للارتقاء بالمظهر الحضارى الذى يليق بمكانة المدينة.

و اختتمت محافظ دمياط جولتها بافتتاح بوابة رأس البر الشرقية بعد الانتهاء من أعمال تطويرها وتفعيل نظام بوابات تحصيل الرسوم الإلكترونية بتكلفة ١.٥٠٠ مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية والتى تهدف الى تنظيم عملية تحصيل ومراقبة الرسوم للعابرين الى مدينة رأس البر عن طريق تقديم منظومة متكاملة من التطبيقات التى تساعد على اسراع وتسهيل عملية العبور والتى ستساهم بشكل كبير على زيادة إيراد البوابة بنسبة مضاعفة.

وصرحت الدكتورة منال عوض أن تلك الأعمال تأتى فى إطار الخطة الإستراتيجية لتطوير مدينة رأس البر وإعادة صياغتها لتستعيد مكانتها كمصيف متميز يحتل موقعاً هاماً على الخريطة السياحية المصرية بين ضفة النيل الشرقية وشاطىء البحر الأبيض المتوسط، و توجهت سيادتها بالشكر لأفراد المجتمع المدني لمشاركتهم الفعالة فى هذه الأعمال.