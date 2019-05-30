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محافظ جنوب سيناء يتفقد إحدى المزارع "الأورجانيك" فى شرم الشيخ (صور)

الخميس، 30 مايو 2019 12:32 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد إحدى المزارع "الأورجانيك" فى شرم الشيخ (صور) اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال الجولة
جنوب سيناء - فريق المحافظات
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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، إحدى مزارع إنتاج الخضروات والفواكه العضوية "أورجانيك" فى أحد فنادق شرم الشيخ الكبرى.
 
شملت الجولة تفقد مساحات الخضر وأشجار البرتقال والليمون واليوسفى والباباى، ومساحات الكنتالوب والبطيخ والفلفل الأخضر، والصوب الزراعية، ومتابعة آلية عمل المزرعة التى ترشد استهلاك المياه عبر استخدام أساليب زراعة حديثة بنظام الأنابيب المحملة على أحواض لإنتاج الخضر والأسماك.
 
واستمع المحافظ إلى شرح مختصر لتجربة الاستفادة من مخلفات الغذاء فى الفنادق، وتحويلها إلى سماد عضوى يُستخدم فى تلك الزراعات. كما قدم مدير الفندق شرحا مختصرا لفوائد الإنتاج داخل الفندق، واستخدام تلك المنتجات داخل مطابخه، لضمان توفير الخضر والفاكهة وتحقيق الاكتفاء الذاتى، إضافة إلى أنها نظيفة وطازجة وخالية من أية كيماويات، وتلاقى استحسان السائحين، لافتا إلى الإنتاج بالتعاون والتنسيق مع معهد بحوث الصحراء فى جنوب سيناء.
 
وأشاد اللواء خالد فودة خلال جولته، بالتجربة الرائدة، ونادى بتعميمها داخل فنادق شرم الشيخ، لاستكمال منظومة إنتاج الخضروات والفواكه فى طور سيناء، ومزارع جهاز التعمير، لتوفير تلك المواد الغذائية، إضافة إلى الأسماك، لتحقيق الاكتفاء الذاتى لأبناء جنوب سيناء والمقيمين بالمحافظة.
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد احد المزارع الاورجانيك بشرم الشيخ (1)
محافظ جنوب سيناء يتفقد إحدى المزارع الأورجانيك فى شرم الشيخ
محافظ جنوب سيناء يتفقد احد المزارع الاورجانيك بشرم الشيخ (2)
جولة محافظ جنوب سيناء فى المزرعة

محافظ جنوب سيناء يتفقد احد المزارع الاورجانيك بشرم الشيخ (3)
جانب من جولة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

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